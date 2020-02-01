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مرأة

مش هتصدقي .. 6 استخدامات غير متوقعة للملح أبرزها التخلص من رائحة الحذاء الكريهة

السبت 01/فبراير/2020 - 03:36 ص
6 أستخدامات غير متوقعة
6 أستخدامات غير متوقعة للملح
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رضوى حسام
يعد ملح الطعام من أبرز المكونات الأساسية في المطبخ، فهو عنصر أساسي في الطهي، لكن ما لا يعرفه العديد من الاشخاص هو الاستخدامات الأخرى لـ ملح الطعام التي كشف عنها موقع "  wiki how "..

- في حال تعرضت للدغة بعوضة، يمكنك تخفيف الشعور بالحكة الناتج عنها من خلال ترطيب طرف إصبعك بالماء ثم غمسه في الملح، وبعد ذلك قم بفرك الخليط على مكان اللدغة.

-مشكلة تناثر زيت القلي تعد واحدة من المشاكل المزعجة التي تواجه ربات البيوت أثناء إعداد الطعام، ويمكن الحد منها من خلال رش القليل من الملح في المقلاة قبل إضافة اللحوم أو السمك.
- يمكنك التخلص من رائحة الأحذية الكريهة من خلال وضع أكياس من القماش مملوءة بـ الملح بداخلها، وستكون رائحة الحذاء أفضل خلال بضع ساعات، كما يمكنك أيضًا رش بعض الملح داخل الحذاء وتحريكه قليلًا، ثم قم بعد ذلك بتنظيفه من الملح.
- يوجد حل بسيط يساعدك على التخلص من النمل، حيث يمكنك خلط الملح مع الماء، ووضع الخليط داخل زجاجة أو وعاء، ثم قم برشه في الأماكن التي ترى فيها تجمعات من النمل.
- تعد رائحة البصل أو الثوم التي تعلق باليدين أثناء إعداد الطعام من أكثر الأمور التي تزعج السيدات، لكن هناك طريقة بسيطة للتخلص من هذه الرائحة، وذلك من خلال ترطيب اليدين ثم فركهما بالملح وغسلهما بعد ذلك.
- في حال نشب حريق في المطبخ وكان من الصعب السيطرة عليه، فيمكن في هذه الحالة وضع الملح على اللهب وسيعمل ذلك على قطع تدفق الأوكسجين، وإخماد اللهب.

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