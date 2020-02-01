علقة ساخنة لجميلة عوض بسبب فيلم بنات ثانوي .. شاهد

أكدت الفنانة جميلة عوض، سعادتها بعملها الفني الجديد، موضحة إنها لم تكن تتخيل ردود فعل الجماهير عن فيلم «بنات ثانوى»، حيث كانت قلقة لأن العمل بطولة جماعية، وأعمارهم الأبطال متقاربة.





وأوضحت جميلة، خلال لقائها فى برنامج «on set» الذى تقدمه الإعلامية «شيرين حمدى»، أن هناك مشهدا صعبا تعرضت فيه للضرب، قائلة: «كنت بضرب وبنضرب ضرب مبرح، واتخربشت في إيدي واتعورت، وكان فيه مشهد كلهم ضربوني وصعبت عليهم».





وأشارت جميلة، أنها لا تهتم كثيرا بالسوشيال ميديا ولكن تهتم بهاتفها الخاص، ولكنها تهتم بأخذ آراء والدها المخرج عادل عوض ووالدتها الفنانة راندا فى الأعمال التى تحتار في اختيارها.



