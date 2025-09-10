إعلان نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"

اعتمد مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"، وأسماء الفائزين في المسابقة بعد انتهاء لجان التحكيم من أداء عملها، ووضع حيثيات اختيارها للأعمال الفائزة.

وجاءت النتيجة كما يلي:-

مسابقة جوائز الصحافة المصرية

1- جائزة التحقيق الصحفي و الاستقصائي والحملات الصحفية:-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميلة إنجي عبد الوهاب جريدة "المصري اليوم" عن تحقيق بعنوان ("مصائر في مرمى المجهول".. نزاع السودان يدفع القاصرين إلى مخاطر الاتجار بالبشر).

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين الزميلة هبة المرمى جريدة "الأسبوع" عن سلسلة تحقيقات بعنوان (في بيتنا مدمن).. والزميل خالد محمد عبد الرسول جريدة "الوطن"، عن سلسلة تحقيقات بعنوان (رحلة إنتاج "كوب اللبن" تواجه التحديات الصعبة).



2- جائزة الحوار الصحفي:-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى مناصفة بين الزميل محمد الأحمدي جريدة "اليوم السابع" عن حوار بعنوان (قداسة البابا تواضروس يفتح قلبه لــ"اليوم السابع" في أجواء الاحتفال بميلاد السيد المسيح والمستقبل ويقدم رؤيته للحاضر والمستقبل)، والزميلة إنجي عبد الوهاب جريدة "المصرى اليوم" عن حوار بعنوان (عمرو موسى: "الشرق الأوسط الجديد" دخل مرحلة التنفيذ وهناك نية لفرض هيمنة الاحتلال على المنطقة).

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل أشرف أمين جريدة "الأهرام" عن حوار بعنوان ("الأهرام" تحاور علماء نوبل في الفيزياء).



3- جائزة الإخراج الصحفي وتصميم المواقع الإلكترونية:-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة مناصفة بين الزميل محمد جلال فراج "جريدة الدستور " عن إخراج حلقات بعنوان (الفريد.. يوميات قلب مخذول)، والزميل أحمد الزغبي "مجلة الهلال" عن تصميمات أغلفة "مجلة الهلال".



4- جائزة التصوير الصحفي:-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميل محمد شكري الجرنوسي جريدة "المصري اليوم" عن صور بعنوان ("ضيوف" يتألق في حراسة مرمى كرة القدم للساق الواحدة).

5- جائزة الكاريكاتير:-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميل أحمد دياب مجلة "روزاليوسف" عن كاريكاتير، (الحماية الأمريكية لرئيس وزراء الكيان الصهيوني ضد محكمة العدل الدولية).



6- جائزة الصحافة الثقافية:-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة مناصفة بين الزميل إيهاب الحضري جريدة "الأخبار" عن موضوع بعنوان (تاريخ تحت القصف.. أكبر عملية إبادة لآثار غزة)، والزميل روبير الفارس"موقع البوابة نيوز" عن موضوع بعنوان (حرب على جدران فلسطين ضد تهويد التراث وطمس الهوية).



7- جائزة الصحافة الفنية:-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميلة هبة محمد علي "بوابة روزاليوسف" عن حوار بعنوان (متحدثًا عن الحب والفن والحياة.. يسري نصر الله: اختلفت مع "يوسف شاهين" كثيرًا وأحمد زكي قال لي أنت حمار!).



8- جائزة الصحافة الرياضية:-

-قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميل عاطف عبد الواحد "موقع جريدة المشهد" عن سلسلة تحقيقات بعنوان (مولد سيدي دورة أوليمبية).

9- جائزة صحافة الوسائط المتعددة "مالتي ميديا":

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميلتين منة الله حمدي، ونهير عبد النبي "موقع اليوم السابع" عن عمل مشترك بعنوان ("محمد حمام".. صوت المقاومة والحرية.. وأول مَن طرق أبواب العالمية.. رحلة الطائر الحزين).



10- جائزة المقال الصحفي:-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميل شاهر عياد "موقع المنصة" عن مقال بعنوان (دويلات التطوير العقاري التي تحكم إيجيبت).

الجوائز الخاصة:-

1- جائزة محمد عيسى الشرقاوي "للتغطية الخارجية":-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة مناصفة بين الزميلة سمر إبراهيم جريدة "الشروق" عن (سلسلة موضوعات لتغطية الحرب في السودان)، والزميلة آلاء حمزة جريدة "الأسبوع" عن سلسلة موضوعات بعنوان (كسر العزلة عن القطاع.. رحلة توثيق المأساة الإنسانية لأهالي غزة خلال العدوان الصهيوني).



2- جائزة سمير عبدالقادر في الصحافة الاقتصادية:-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة مناصفة بين كل من الزميل السيد زيادة - ومحمد سالمان جريدة "اليوم السابع"عمل مشترك، بعنوان (متاهة العملات المشفرة تبدأ بــ"لايك")، والزميل حسين القباني جريدة "المال" عن موضوع بعنوان (الحماية الاجتماعية "قوارب نجاة" في بحر المخاطر).



3- جائزة إحسان عبدالقدوس في السبق الصحفي:-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة لعمل مشترك للزميلين رامي نوار، وأحمد العدل "موقع اليوم السابع" عن حوار مصور بعنوان (في أول حوار لوسيلة إعلامية بالشرق الأوسط.. الدكتور جاري روفكون الفائز بجائزة نوبل في الطب يتحدث لتليفزيون اليوم السابع).



4- جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة:-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة مناصفة بين الزميل ماجد سمير "موقع جريدة وطني" عن مقال بعنوان (المبيضة!)، والزميل عبدالناصر محمد "موقع فيتو" عن مقال بعنوان (كعك العيد الطازج من فرن البنك للمواطن).



5- جائزة منير كنعان للإبداع الفني:-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميلة أماني زهران جريدة "الأهرام".



6- جائزة مجدي مهنا في العمود الصحفي:-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميل أشرف عزب جريدة "الوفد" عن مقال بعنوان (إصلاح ما أفسده الإصلاح).



7- جائزة فاطمة اليوسف 2025 لصحافة المرأة:-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة مناصفة بين الزميلة أماني عوض جريدة "المال" عن موضوع بعنوان (براعة قيادة السيارات حائرة بين الرجل والمرأة.. متى ينتهي التمييز على الأسفلت؟)، والزميلة مروة عمارة "مجلة روزاليوسف" عن موضوع بعنوان (كارثة طبية وقانونية.. صالونات تشوه وجوه الجميلات).



8- جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي:-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة مناصفة بين الزميل عماد حمدي "موقع الدستور" عن مقال بعنوان (حرب العملات.. من هيمنة الدولار إلى ثورة اليوان الرقمي)، والزميل محمد أحمد طنطاوي "موقع اليوم السابع" عن مقال بعنوان (الركود التضخمي.. سلسلة مشتعلة تحرق اقتصاد العالم).

9- جائزة صبري غنيم في القصة الإنسانية:-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة مناصفة بين الزميل ياسر الغبيري "موقع البوابة نيوز" عن قصة بعنوان (عصفور أسوان.. طفل مفتون بصناعة الجلود تحول حلمه إلى كابوس)، والزميلة رحاب لؤي جريدة "الوطن" عن قصة المجند المصري الشهيد فوزي محمد عبدالمولى، بعنوان (حكاية شهيد.. انطلقت جنازته بعد 57 عامًا من وفاته).



10- جائزة محمد سلماوي للصحافة باللغات الأجنبية:-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميلة شيرين عبدالعظيم جريدة "الأهرام إبدو" عن موضوع (دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة)

Aide humanitaire : Dans les coulisses du Croissant-Rouge égyptien



11- جائزة صحافة البيئة:-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة مناصفة بين الزميلة وفاء فراج "مجلة الأهرام الاقتصادي" عن موضوع بعنوان (الاقتصاد الأزرق.. "قبلة" الاستثمارات الجديدة)، والزميل إبراهيم عطالله "موقع المنصة" عن موضوع بعنوان (الغاز المحظور.. كيف تسلل بروميد الميثيل إلى حقول مصر).



12- جائزة منير عامر لشباب الصحفيين في صحافة البروفايل (صورة قلمية عن شخصية):-

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميل عماد حمدي "موقع الدستور" عن موضوع بعنوان (أحمد الجندي.. من ضيق التنفس إلى براح المجد).