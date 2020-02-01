تأجيل «المتفائل» لسامح حسين بسبب الحماية المدنية

شارك الفنان سامح حسين جمهوره بنشر صورة له من مسرحية "المتفائل" التي يقدمها علي مسرح بيرم التونسي بمدينة الإسكندرية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "اننستجرام "، ليعلن من خلالها عن تأجيل العرض لمدة أسبوع بسبب الحماية المدنية
".وعلق علي الصورة : "بعتذر لكل الجمهور العزيز عن التأجيل الاضطراري، لمدة أسبوع فقط إن شاء الله، أشوفكم على خير يارب.. بحبكم
مسرحية "المتفائل"من بطولة سهر الصايغ، وأحمد صيام، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، وتامر الكاشف، وأحمد زكريا، ومصطفى سامي، وأمجد الحجار، وآيات مجدي، وطارق راغب، وأحمد سمير، ونانسي نبيل، وأمجد إيهاب، عبده بكري
المسرحية عن رواية "كانديد" لفولتير، وهي من إعداد وإخراج إسلام إمام، وموسيقى وألحان هشام جبر، وأشعار طارق على، واستعراضات ضياء شفيق، وديكور حازم شبل، تصميم أزياء نعيمة عجمي، وتعرض على المسرح القومي بالعتبة