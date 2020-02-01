تأجيل «المتفائل» لسامح حسين بسبب الحماية المدنية

".وعلق علي الصورة : "بعتذر لكل الجمهور العزيز عن التأجيل الاضطراري، لمدة أسبوع فقط إن شاء الله، أشوفكم على خير يارب.. بحبكم

مسرحية "المتفائل"من بطولة سهر الصايغ، ‏وأحمد صيام، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، وتامر الكاشف، وأحمد زكريا، ومصطفى سامي، وأمجد ‏الحجار، وآيات مجدي، وطارق راغب، وأحمد سمير، ونانسي نبيل، وأمجد إيهاب، عبده بكري‎



