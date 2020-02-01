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رياضة

شوقي غريب: موقف محمد صلاح وكلوب سيحدد انضمامه لأولمبياد طوكيو.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 06:16 ص
محمد صلاح وكلوب
محمد صلاح وكلوب
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محمد رشاد
قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم إن استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للقائمة المشاركة في دورة الألعاب (طوكيو 2020) ليس إلزاميا.

وأوضح غريب عبر برنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر "استدعاء صلاح للقائمة لن يتم بخطاب رسمي لناديه يلزم اللاعب بالانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي".

وأضاف "بل الأمر يتطلب موافقة اللاعب وكذلك مديره الفني يورجن كلوب وكذلك إدارة ليفربول، لأن منافسات الأولمبياد تتزامن مع بداية فترة الإعداد للأندية الأوروبية للموسم الجديد".

وشدد المدير الفني للمنتخب الأولمبي "لم أتناقش مع محمد صلاح بعد لاستطلاع مدى رغبته في الانضمام للقائمة، وكذلك لم يحدث أي تواصل حتى الآن بيني وبين يورجن كلوب مدرب ليفربول ، الأمر بيد اللاعب ومدربه وإدارة ناديه".

وتطرق شوقي غريب للحديث عن خطة إعداد الفريق لأولمبياد طوكيو، مشيرا إلى أنها ستتم على 3 مراحل سيخوض الفريق خلالها 8 مباريات ودية بواقع وديتين في الأجندة الدولية لشهر مارس، ومثلهما في أجندة يونيو، و4 لقاءات ودية بعد انتهاء مسابقة الدوري.

ويقود شوقي غريب منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق في يوليو المقبل. ويحق للمنتخب ضم ثلاثة لاعبين أعمارهم أكبر من 23 عاما.

وتنطلق منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو يوم 22 يوليو حتى الثامن من أغسطس وذلك أثناء فترة إعداد الأندية الأوروبية للموسم الجديد.
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