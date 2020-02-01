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مرأة

لا تستغنى عنها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشور الليمون؟

السبت 01/فبراير/2020 - 05:37 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يحتوي الليمون الحامض الطبيعي على فوائد عديدة لجسم،لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن كما أنه مطهر للمعدة،ولكن يستغنى الكثير عن تناول قشور الليمون التى تحتوى على فوائد عديدة للصحة ولا يعلمها الكثير،لله قدمتها الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية. 

فوائد أكل قشر الليمون:

١- يقوّي جهاز المناعة؛ لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين C تفوق عصير الليمون.
٢- يُخلّص الجسم من السموم والفضلات وتقي خلايا الجسم من الالتهابات والأمراض.
٣- يحمي الجسم من السرطان وخاصّةً سرطانات الجلد والقولون والثدي .
٤- يقاوم ويقضي على الجذور الحرة التي تُسبّب العديد من الأمراض؛ كالأمراض المتعلقة بعضلة القلب، والأورام، والشيخوخة.
٥- يُعزّز وظائف الكبد الحيوية وينشط هرموناته، كما ينشّط الأعصاب والدورة الدموية.
٦- يساعد على العلاج والشفاء من الكثير من الأمراض كالتهاب المفاصل وهشاشة العظام وكسور العظام وغيرها.
٧- يحافظ على البشرة ويعالج العديد من مشاكلها؛ حيث يُخلص الجسم من الخلايا الميتة من على سطح الجلد، كما يحدّ من مشكلة حب الشباب.
٨- يقاوم التوتّر ويُخفّف التعب والأرق وأعراض الاكتئاب.
٩- يحارب تكوّن الثآليل والدوالي، وذلك حسب بعض. الدراسات،  - يُخفّف الألم .
١٠- يعزّز فقدان الوزن.
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