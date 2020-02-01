زيت الزيتون المطروحي الأفضل بمصر.. يفيد البشرة ويعالج العديد من الأمراض.. يزرع بمياه الأمطار ويعصر بالطريقة البدائية

زيت الزيتون المطروحي أفضل أنواع الزيوت بمصر

زيتون مطروح يعتمد على مياه الأمطار في الري

إقبال كبير على شرائه من زوار المحافظة

الطريقة البدائية في عصر الزيتون أفضل من استخدام الآلات

استخدام زيت الزيتون يفيد البشرة ويعالج العديد من الأمراض





يعد محصول الزيتون أهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها محافظة مطروح بمدنها المختلفة والتي تعتمد على مياه الأمطار في الري،





حيث تنتج أراضي مطروح، أفضل أنواع الزيتون الصحراوي الذي يستخدم في التخليل وصناعة زيت الزيتون ويتمتع بقيمته الغذائية العالية لذلك فهناك إقبال على شرائه من زوار المحافظة ويتم بيعه أيضا في محافظات مصر من خلال تجار تقوم بنقله وعرضه للبيع.





كما يعد زيت الزيتون والذي يستخرج من الزيتون المزروع بواحة سيوة ومدينة مرسي مطروح من اجود انواع الزيوت بمصر





ويقول إبراهيم موسى من الواحة أنه على الرغم من تطوير صناعة زيت الزيتون باستخدام الآلات والمعدات الحديثة إلا أنه مازال العمل بالطريقة اليدوية القديمة.





واضاف ان هذه الطريقة تعتمد على العجن بواسطة حمار مُثبت في الصحن، لتبدأ عملية العجن ويطفو الزيت فوق «العجنة»، وهى قشور الزيتون المعصورة، التى تستخدم بعد تجفيفها فى أعلاف البهائم،





وأوضح أن بعدها يأخذ الزيت بعربة صغيرة من خلال فتحة موجودة فى الصحن لينقلها للمرحلة الثانية للمكبس الذى يوضع فيه الزيتون المعصور، على طبقات يفصلها «أشولة»، تساعد على فصل القشور عن الزيت وبعدها يمر زيت الزيتون بمرحلته الأخيرة، عن طريق وضعه فى جراكن بها حنفيتان، الأولى فى منتصف الجركن والثانية فى الأسفل ثم تفتح الحنفية السفلى لتبدأ المياه فى النزول، حتى ظهور الطبقة العازلة ويتم وضع الزيت فى جراكن فى غرفة مظلمة يتم إزالة أي شوائب موجودة فى الزيت.





وعن أنواع الزيتون يقول يوسف السيوي إن هناك أنواعا عديدة من الزيتون وأشهر أنواع الزيتون المخلل هو الزيتون العزيزى الأخضر والأسمر ويطلق عليه فى سيوة اسم الزيتون الحامض والزيتون التفاح وهو من النوعيات الجديدة فى سيوة وهناك زيتون كلاماتا أو دولسى ومنه عدة أنواع مختلفة من حيث الحجم واللون والمذاق ويعد زيتون الكلاماتا اليونانى أفضل الأنواع من حيث الطعم أو الحجم.





وأضاف أن الزيتون السيوي يتميز بجودته في التخليل بينما يتميز الزيتون المنتج بمدينة مرسى مطروح بالجودة في إنتاج زيت الزيتون عن الزيتون السيوي.





وأكد المهندس حسين السنيني، مدير تنمية القرية بمحافظة مطروح، أن الزيتون المطروحى من أجود أنواع الزيتون الموجودة في الجمهورية، حيث يتم ترويجه وتسويقه بمحافظات الدلتا ومحافظات غرب مصر ويتم أيضا تصديره للخارج، مضيفا، أنه نظرا لأهمية الزيتون فقد قام مركز مواد مطروح بالتعاقد مع المشروع الإيطالى لتحقيق التنمية الزراعية بهذه المناطق النائية بمحافظة مطروح لزيادة جودة بعض المحاصيل والتى أهمها محصول الزيتون.





وأكد السنينى أنه تم بالتنسيق ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح اتخاذ إجراءات للحفاظ على محصول الزيتون بتحسين الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاجية، وتوفير الحوافز التي من شأنها تشجيع الأنشطة المدرة للدخل لتحسين الظروف المعيشية والحالة الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع البدوي، فضلًا عن نقل التكنولوجيا ونتائج الأبحاث والابتكارات ونشرها.





وأشار إلى أن موسم الأمطار الغزيرة وعمر الشجرة، أحد أهم الأسباب التي تعد بموسم إنتاج مثمر من عملية استخراج عصير الزيتون وزيادة الكميات المنتجة من زيت الزيتون، حيث تؤدي قلة المطر إلى صلابة ثمرة الزيتون وتقل إنتاجها من الزيت.









وأكد أن زيت الزيتون له أهمية في محاربة الكولسترول وتعزيز صحة القلب ومكافحة الشيخوخة.

يعالج الإمساك وغني بفيتامين E