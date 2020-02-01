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رياضة

الزمالك في نزهة كروية أمام أول أغسطس بطل أنجولا بدوري أبطال إفريقيا

السبت 01/فبراير/2020 - 09:03 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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إسراء أشرف
يحل فريق الزمالك، ضيفًا على نظيره أول أغسطس بطل أنجولا، اليوم، السبت، في ختام دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة أول أغسطس ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الثالثة عصرًا، على ملعب "سيداد إينيفارسيتاريا" بأنجولا، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 6"، بتعليق أحمد عبده.

وتعد المباراة تحصيل حاصل بعدما ضمن الزمالك تأهله كوصيف إلى دور ربع النهائي من البطولة، برصيد (8 نقاط)، خلف مازيمبي المتصدر (11 نقطة)، فيما ودع كل من أول أغسطس  (3 نقاط) وزيسكو يونايتد (3 نقاط) دوري الأبطال.

وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون، منح بعض اللاعبين الأساسيين راحة، وفرصة تألق للبدلاء، حيث منح راحة لكل من، محمد أبو جبل، محمود علاء، حازم إمام، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأشرف بن شرقي.

بينما ضمت قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد

خط الوسط: محمد حسن - إسلام جابر - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - كريم بامبو - محمد عنتر

خط الهجوم: مصطفى محمد - كاسونجو - عمر السعيد.
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