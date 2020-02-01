AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخارجية الفرنسية تهاجم أردوغان بسبب ليبيا

السبت 01/فبراير/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
شنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، هجوما شرسا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مؤكدة أن تركيا تنتهك ما تم الاتفاق عليه مؤخرا في اتفاق برلين حول الأزمة الليبية.

وقالت فون دير مول لقناتي "العربية" و"الحدث"، إن العسكريين الفرنسيين وثّقوا مواصلة تركيا انتهاك ما اتُفق عليه خلال "مؤتمر برلين" حول ليبيا، من خلال "إرسالها رجالًا ومعدات لصالح جهات معينة في ليبيا"، في إشارة إلى حكومة فايز السراج.

وأضافت دير مول: "منذ فترة هناك أعمال واضحة تقوم بها تركيا ولم تحترم من خلالها التزاماتها بوقف إرسال الرجال والسلاح إلى ليبيا. وهناك إمدادات تركية مستمرة نحو هذا البلد، وقد وثّق جنودنا قبل أيام مواصلة الأتراك تسليم معدات إلى جهات في ليبيا".

وتابعت: "هذا مخالف أولًا للالتزامات التي قُطعت خلال قمة برلين، وثانيا إنه مخالف لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة نحو ليبيا".

وكانت حاملة الطائرات الفرنسية قد وثقت قيام فرقاطات تركية بمرافقة سفينة شحن على متنها مدرعات وأسلحة وصلت إلى طرابلس لدعم حكومة فايز السراج.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخارجية الأمريكية توجه رسالة شديدة اللهجة لـ حكومة الوفاق في ليبيا

مصر : موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن

أنقرة ستتحمل المسئولية.. الخارجية تحذر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا

محمد العقاد: الديكتاتور العثماني أردوغان يسعى لتحويل المنطقة لساحة حرب

صفعة جديدة لأردوغان.. البرلمان الليبي يقطع العلاقات مع تركيا بعد إعلان حفتر "النفير" لصد أي تدخل خارجي.. وتحركات دولية للضغط على أنقرة

بين التهديد والمساومة.. أردوغان يحذر الأوروبيين قبل المشاركة في مؤتمر برلين

ترشيحاتنا

فعالة بإمتياز.. وصفة طبيعية رخيصة الثمن لتكثيف مقدمة الشعر

قبل ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2020.. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب

جزاء النساء في الجنة.. تعرفي على 10 أعمال تفتح لك أبواب النعيم

دعاء صلاة الحاجة.. الإفتاء تنصح بـ 24 كلمة لاستجابة الدعاء

بقيع مصر.. ماذا تعرف عن البهنسا مرقد صحابة رسول الله في المنيا.. صور

الجيش الليبي يستهدف مواقع لمليشيات السراج وأردوغان في مصراتة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أزرق مخملي.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

موعد انتهاء مسلسل The Crown.. والكشف عن آخر ممثلة تؤدي دور الملكة إليزابيث

جيبة كاروهات وقصة شعر جديدة.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار