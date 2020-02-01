الخارجية الفرنسية تهاجم أردوغان بسبب ليبيا

شنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، هجوما شرسا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، مؤكدة أن تركيا تنتهك ما تم الاتفاق عليه مؤخرا في اتفاق برلين حول الأزمة الليبية.





وقالت فون دير مول لقناتي "العربية" و"الحدث"، إن العسكريين الفرنسيين وثّقوا مواصلة تركيا انتهاك ما اتُفق عليه خلال "مؤتمر برلين" حول ليبيا، من خلال "إرسالها رجالًا ومعدات لصالح جهات معينة في ليبيا"، في إشارة إلى حكومة فايز السراج.





وأضافت دير مول: "منذ فترة هناك أعمال واضحة تقوم بها تركيا ولم تحترم من خلالها التزاماتها بوقف إرسال الرجال والسلاح إلى ليبيا. وهناك إمدادات تركية مستمرة نحو هذا البلد، وقد وثّق جنودنا قبل أيام مواصلة الأتراك تسليم معدات إلى جهات في ليبيا".





وتابعت: "هذا مخالف أولًا للالتزامات التي قُطعت خلال قمة برلين، وثانيا إنه مخالف لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة نحو ليبيا".





وكانت حاملة الطائرات الفرنسية قد وثقت قيام فرقاطات تركية بمرافقة سفينة شحن على متنها مدرعات وأسلحة وصلت إلى طرابلس لدعم حكومة فايز السراج.



