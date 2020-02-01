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توك شو

بسام الشماع يبرئ طائر البومة من هذه الشائعات.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 11:15 ص
بسام الشماع : الفراعنة
بسام الشماع : الفراعنة لديهم رأي اخر بشأن البومة
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قسم التوك شو

قال بسام الشماع الباحث في علم المصريات وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، ان هناك تصحيح لجزء من منهج الصف الأول الثانوي والذي يحمل بردية تدل علي جنازة المتوفي ولكن التصحيح لها هو مراسم زواج ، لافتا الي أن كتب التاريخ العلمية بدات في التطوير والتجديد للتسهيل علي الطلاب.


وأضاف بسام الشماع خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح " المذاع علي قناة "دي إم سي " ، أن  طائر البومة  ظلم من جانب الكثير من العرب ، مشيرا الي ان كل الإعتقادات التي تخص طائر البوم من حظ سئ  ليست لها أي أساس من الصحة.


وأكد عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، ان البومة تعني في حضارات أخري رمز الحكمة ، مضيفا الي أن البومة لا تحرك عينها وهذا يدل علي عدم تركيزها مع الاشخاص عند النظر اليهم.


وأشار بسام الشماع، الى أن تفسير اسم البومة  يعني المقدمة والاذي يدل شكله علي حرف الميم  في اللغة العربية  ، مؤكد أن هناك دراسات تجري علي كيفية صمت البومة عند التحليق والإستفادة من هذا الإكتشاف لمنع صوت تحليق الطائرات .


وتابع بسام الشماع ، أن هناك طائر السمان والذي يعني شكله علي كلمة  " أشكرك " ، لافتا الي أنه يعني في اللغة حرف الواو .

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