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منوعات

الصين تتلقى ضربة جديدة من أبل.. والسبب كورونا

السبت 01/فبراير/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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قسم المنوعات
تفشى فيروس الكورونا في الصين، وأصبح الناس يتساقطون في الشوارع من أثر المرض، وتحولت الصين الشعبية إلى حجر طبي كبير، كل هذه الأجواء الملبدة بغيوم الفيروس القاتل جعلت شركة "أبل" الأمريكية تتخذ قرارا حاسما. 

فقد أعلنت شركة "أبل" الرائدة في مجال التكنولوجيا، إغلاق جميع متاجرها في الصين بحلول 9 فبراير الجارى، وذلك بصدد تفشي فيروس كورونا ووصول أعداد الضحايا إلى 256 شخصا.

وأوضحت الشركة في بيان لها: "بسبب التحذيرات الكثيرة وبناءً على نصائح من خبراء صحة بارزين، فإننا نغلق جميع مكاتب الشركات والمتاجر ومراكز الاتصال في الصين بحلول 9 فبراير".

بينما سيظل متجر أبل على الإنترنت في الصين مفتوحًا، كما تمت الإشارة في البيان أن الشركة ستواصل مراقبة الوضع، وإعادة فتح متاجرها في أقرب وقت ممكن.
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