أول صدام بين كيكي سيتين وإدارة برشلونة





وكان سوق الانتقالات الشتوية أغلق مساء أمس، الجمعة، ليفشل برشلونة في ضم مهاجم، بديلا لـ لويس سواريز الذي سيغيب لنهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة.





وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، الإسبانية، أن إدارة برشلونة رفضت طلب كيكي سيتين بالتعاقد مع وليان خوسيه، بسبب تكلفة الصفقة الباهظة "30 مليون يوور".





وأضافت الصحيفة، أن إدارة برشلونة فضلت تأجيل صفقة المهاجم، إلى فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





يذكر أن كيكي سيتين تولى القيادة الفنية لفريق برشلونة منتصف شهر يناير الماضي، خلفا لـ إرنيستو فالفيردي الذي رحل، بسبب وداع البلوجرانا لبطولة كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد من الدور نصف النهائي.





ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بـ 46.

رفض مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني طلب كيكي سيتين مدرب الفريق، بالتعاقد مع ويليان خوسيه مهاجم فريق ريال سوسيداد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.