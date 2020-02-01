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رياضة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة

السبت 01/فبراير/2020 - 11:29 ص
الاهلي والهلال
الاهلي والهلال
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عبدالله هشام
يحل فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على منافسه الهلال السودانى اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة بين الهلال السوداني والأهلي المصري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

وتعد المباراة في غاية الصعوبة على النادي الأهلي في ظل رغبته في حسم الصعود للدور المقبل من البطولة الإفريقية وتلبية طموحات الجماهير وهو ما يرغب فيه الهلال على أرضه ووسط جمهوره.

المباراة تحتمل القسمة على اثنين إذ أن فرص النادي الأهلي أكثر من منافسه لأنه في حالة التعادل يصعد الأهلي على حساب الفريق السوداني برفقة النجم الساحلي حال حقق الفوز على بلاتينوم.

ورغم الأجواء الحماسية التي تسيطر على أجواء المباراة، فإن بعثة القلعة الحمراء قد تعاملت بمنتهى الهدوء مع المباراة ورفضت تضخيم الأمور، حيث وصلت البعثة الحمراء إلى العاصمة الخرطوم برئاسة محمود الخطيب ومعه طارق قنديل عضو المجلس على نفقته الخاصة، وحرصت قوات من الجيش والشرطة السودانية على تأمين فريق الأهلي من مطار أم درمان حتى الفندق الذي تقيم فيه البعثة خارج المنطقة السكنية في العاصمة.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية بدوري الأبطال الإفريقي برصيد 10 نقاط يليه كل من النجم الساحلي والهلال السوداني ولكل منهما 9 نقاط وأخيرًا بلاتينيوم بنقطة وحيدة.
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