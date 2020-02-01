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منوعات

حالة نادرة للغاية.. ميلاد طفل بمخ خارج الجمجمة.. صور

السبت 01/فبراير/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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نهى حمدي
بدون جبهة ورأس كاملة يعيش الطفل "أوزي" حياة صعبة وهيئة غريبة، فقد ينمو مخها خارج عظام الجمجمة، ليمثل ذلك أزمة ومعاناة  كبيرة يواجهها الطفل ذو العامين. 

كانن حمل  "أوموبولا جوردون" صاحبة الـ  25 سنة طبيعيًا تمامًا، حتى فحصها في الأسبوع الـ  20 من حملها فإذا بها يفاجأ الأطباء الذي يفحصونها بمشكلة في قياس رأس الجنين، بحسب  ما  نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

ليتم إحالتها إلى إخصائي لفحص حالتها أكثر، ليتم الكشف حينها بأن الطفل لديه فتحة على الجمجمة، وكانت الفجوة تسبب التهاب الدماغ حيث تبرز أنسجة المخ خارج الجمجمة.

وأخبرها الأطباء أن طفلها يمكن أن يولد مع بعض التشوهات في المخ أو الجمجمة وعرض عليها أن تتخلص من الجنين،  ولكن الأم وزوجها رفضا أن يتم إجهاض الطفل وفضلا الاحتفاظ به.

وضعت الأم طفلها وكان لديه التهاب الدماغ الذي غطى ثلث وجهه ، ولكن جمجمته كانت مشوهة بالكامل، وفي عمر أربعة أشهر ، خضع لعملية جراحية لإزالة دماغه.

لا يستطيع أوزي الكلام أو الزحف أو النمو الطبيعي كباقي الأطفال، فكل  ما  يقوم به التبسم فقط.
حالة نادرة للغاية.. ميلاد طفل بمخ خارج الجمجمة.. صور
حالة نادرة للغاية.. ميلاد طفل بمخ خارج الجمجمة.. صور
حالة نادرة للغاية.. ميلاد طفل بمخ خارج الجمجمة.. صور
حالة نادرة للغاية.. ميلاد طفل بمخ خارج الجمجمة.. صور
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