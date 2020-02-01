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فن

ساندي تطرح كليب طبع الشتا على طريقة vertical video

السبت 01/فبراير/2020 - 02:29 م
ساندي
ساندي
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سعيد فراج
يستعد المنتج ميدو منيب، مالك شركة Pause Production  لطرح أولى أغنيات ألبوم  المطربة ساندي "اتنين في واحدة"، وذلك على طريقة  vertical video حيث تعد أول مرة تُنفذ هذه الطريقه على  أغاني ألبوم بالكامل.

يطرح ميدو أغنية "طبع الشتا" خلال الساعات القليلة المقبلة عبر قناة ساندى الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب" وهى من كلمات سلمى رشيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع وإخراج كريم عبد الوهاب، ماستر ماهر صلاح.

ويضم الألبوم 8 أغاني متنوع ما بين الرومانسي والدراما والهاوس، حيث تعاونت  ساندي، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام.

كتبت ولحنت ساندي، أغنية  من أغاني الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنيه   تحمل اسم"زي التمثال.

جدير بالذكر، أن آخر تعاون فني جمع بين ساندي والمنتج ميدو منيب، أغنية “قلبين” من فيلمها عيش حياتك والذي يكون من بطولتها مع الفنان سامح حسين ونخبة أخرى من الفنانين.
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