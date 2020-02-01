لو بتعاني من مشاكل.. تعرف على تقنيات تجميل الأسنان والفوارق بينهم

هناك العديد من المقتنيات التي ظهرت مؤخرا للحصول على شكل أسنان مثالي، ومعالجة جميع مشاكل الأسنان ، وقد انتشرت في الفترة الأخيرة الفينير، والهوليود سمايل، وتبييض الأسنان بالليزر، حيث ان تقنيات تجميل الأسنان تتطور باستمرار.





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وقال الدكتور أحمد هاشم أخصائي تركيبات الأسنان، إنه يجهل البعض الفروقات الموجودة بين تقنيات تجميل الأسنان وبعضها البعض، ولكن سنقوم بشرح فيما يلي أبرز المعلومات التي يجب ان تعملها عن كل تقنية على حدا، وهي:





1- تبييض الأسنان بالليزر:

وأضاف هاشم في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه يجب أن يتم كل حوالي ٦ أشهر وليس قبل ذلك بل أكثر قد تصل المدة لعام كامل، مشددًا على أنه يجب أن يلتزم الشخص بالتعليمات التي تملى عليه بعد التبييض من مضمضة وغسيل الأسنان بشكل منتظم من أجل الحفاظ على صحة أسنانه حيث أن استمرار العادات السيئة يؤدي إلى نتائج غير مرجوة.





2- الهوليود سمايل:

وشرح هاشم، أن الهوليود سمايل يعد اسم دعائي تقنية تجميلية يقوم بها الطبيب للمريض، وفقًا لاحتياجات الشخص ذاته ولكنه أشبه بالبراند التجاري الذي يندرج تحته الشكل الجمالي الذي نقوم بتصميمه.





3- الفينيير:

وأفاد هاشم، بأن الفينيير هي قشرة تجميلية يتم تركيبها على الأسنان لتبدو بشكل أفضل، ومثالي، حيث يمكن ان تسبب في حدوث التهابات للبعض، ومن أبرز الأعراض الجانبية السلبية لـ الفينيير، ترجع لإهمال المريض فلا يعني أنه قام بتغطية أسنانه أنه يهملها بالتأكيد، حيث أن هذا السلوك يؤدي لمضاعفات سلبية، لذا يجب تنظيف الأسنان باستمرار، ومعاملتها مثل الأسنان الطبيعية حتى لا يحدث التهابات داخلية تؤذي المريض.



