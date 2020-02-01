إنشاء أول شركة لإدارة وتصميم مزارع الخيول العربية الأصيلة في مصر

اعلن الفارس أحمد هاشم عن إنشاء اول شركة في مصر والوطن العربى لتصميم وإدارة مزارع الخيول العربية الأصيلة بمنطقة سقارة، بهدف تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها العاملين بهذا القطاع، الى جانب مساعدة المستثمرين الجدد في توفير دراسات الجدوى وأنسب طرق اختيار وإنتاج الخيول الأصلية التي يتهافت عليها أسواق العالم.





وقال أحمد هاشم للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع خريطة الاستثمار في الخيول العربية والمصرية الأصيلة عندما أعطى إشارة البدء في إنشاء مدينة مرابط على مساحة 1000 فدان، حيث سيتم نقل محطة الزهراء إليها وإنشاء أول مدرسة فنية صناعية متخصصة للعمل في مدينة الخيول، لتنمية استثماراتها البالغة 3.5 مليار جنيه.





وأضاف هاشم أن الشركة تسعى لتقديم جميع الخدمات للمهتمين بصناعة الخيول منها توفير دراسات الجدوى وإدارة المزارع وتحديد الهدف من الاستثمار هو الإنتاج أم المشاركة في البطولات العربية والعالمية.





وأوضح شريف مرعى صاحب مزرعة البادية وحفيد الرئيس أنور السادات، أن صناعة الخيول في مصر تحتاج لمثل هذه الشركات، لافتًا إلى أن شركة صهوة هي الأولى من نوعها التي تهدف لتنمية تربية الخيول بداية من صغار المربين وتقدم خدماتها للمحترفين وأصحاب المزارع الكبيرة، خاصة وأن هذه الصناعة يمكنها زيادة الدخل القومى للبلاد من خلال تزويد الأسواق العالمية والعربية بالخيول الأصيلة التي يتهافت عليها العالم لصفاتها النادرة.