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فن

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربيني يثيران الجدل في أحدث ظهور لهما

السبت 01/فبراير/2020 - 03:23 م
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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آيه عاطف
تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة تجمع كل من الهضبة عمرو دياب، ودينا الشربيني، في إحدى المناسبات.

وفي سياق مختلف يستعد عمرو دياب، لطرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «سهران»، حيث قام بطرح البوستر الرسمي الخاص به من خلال شركة الإنتاج "ناي فور ميديا"، تمهيدًا لطرحه يوم 12 فبراير المقبل.

ومن المتوقع أن يتضمن الألبوم العديد من الأغاني المتنوعة من بينها الأغاني التي قام عمرو بغنائها لأول مرة في حفلاته الغنائية من بينها أغنية "عم الطبيب".

بينما يحيي عمرو دياب، حفلا غنائيا ضخما يوم 28 فبراير، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري ضخم.

كما أعلن عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" عن حفل فى السعودية، الجمعة المقبل، الموافق 7 فبراير.

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربيني يثيران الجدل في أحدث ظهور لهما
شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربيني يثيران الجدل في أحدث ظهور لهما
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