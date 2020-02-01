الدراما كوين فينا وربنا هادينا 2









بسم الله توكلنا علي الله ..اليكي وحدك سيدتي المتوحشة المبتدئة الصغيرة ..





طرق سهلة لتكوني ملكة ! لأ و مش أي ملكة ! درااااااما كوييييين !













1 - فتشي في موبايل جوزك - صاحبك





حتلاقي حتلاقي .. أكيد فيه حاجة حتخلق خناقة سبايسي كده حتي لو صباح الخير من واحدة وهي بتاع ايه تقوله صباح الخير إن شاء الله ! بتحكها ! واضحة يعني .. يالله يا حبيبتي خناقة ..لا داعي للشكر ربنا يقدرنا علي فعل الخير ..





2 - الغيرة ..و آه من الغيرة بصي قوليله الواد بودي حاطط عينه عليكي آه و الاستاذ عبد المتجلي .. حتي لو متجوز ! بصباص و بيقولك كلام حلو .. خليييييه يغيير .. توابل يا ماما تواااااااابل





3- كل 5 دقايق كلميه .. اعرفي هو فين و بيعمل ايه و مع مين ! آه مفيش حاجة مضمونة افرضي البت المسهوكة اللي معاه في الشغل لفت عليه ..تبقي إنتي نايمة هنا علي ودانك ؟ كلمييييييييه يا امي كلميه !!!









4 - بقولك ايه في نفس ذات الوقت متخليهوش يشوف صحابه ! ولا امه ولا ابوه ولا حتي اخوه ولو قدرتي تمنعيه يشوف الشارع يبقي افضل ! انتي وبس ! إنتي كفاية و تملي عليه دنيته ! املي املي





5 - و إنتي معاه بقي .. اكرفيه و خليكي مركزة في التليفون كنوع من التقل ! ماهو إنتي لازم تبقي تقيلة برضة .. امال ايه لازم نوازن !





6 - اطلبي كتير ! مش هو راجل ؟ لازم يحس برجولته ! كل متطلبي منه كل مايحس انه راجل عليكي ! آه اسأليني أنا مدوباهم! يالله علي بركة الله شوفي كل اللي نفسك فيه اعتبريه بابا نويل ..





7 - احتاااااااااجيه!!! حسسيه أنك محتجاه في كل حاجة ! اعتمدي عليه في كل حاجة ! آه كأنه بابا نويل و ماما نويل .. حبيبي أنت واحشني ! حبيبي حاسه بزهق ..حبيبي حاسة بوحدة ..حبيبي حاسة بانتفاخ نوعي برضه...





8 - خليه مش علي بعضه..يقف علي عجين ميلخبطوش! قوليله شايف شهيرة بنت عمي ..جوزها جابلها خاتم الماظ! شايف صاحبتي منار صاحبها يعني اللي هو مش جوزها بيفسحها كل جمعة و بيوديها سينما 4D وريله الرجالة بتعمل ايييييييه عشان ميشوفش نفسه عليكي يا ماما ! خليكي سمارت





9 - النم بقي ..ماوصكيش! احكييييييله أي حاجة و كل حاجة ! ماهو عشان برضه تبقي مسلية و كووين قد الدنيا احكيله ازاي الست قتلت جوزها و قطعته في اكياس سودة .. لا قديمة الحادثه دي احكيله صاحبتك إزاي انتقمت من خطيبها اللي خانها و جرسته علي صفحات السوشيال ميديا و منها يتعظ ومنها تكوني مسلية يا قمر إنتي !





10 - حاولي تغيريه ..يعني لو بيشرب سجاير لازم يبطلها ! لو عصبي يهدي ! لو بيحب الأسود يلبس ابيض ! لو بيحب الكوسة ياكل بامية..و دي خطوة مهمة جدا ! طبعا إنتي عارفه انها مهمة عشان بتساعده يشوف حاجات جديدة في الحياة و عشان هو مش عارف مصلحته فين !





11 - آخر و أهم نصيحة النصيحة الذهبية : الزن ..زني يا حبيبتي ! الزن مهم عشان هو بينسي ! فقعدي ززززززني لحد مايعمل الحاجة و ده برضه عشان مصلحته ..احنا في الأول و الأخر مبيهمناش أي ألقاب احنا بنعمل علي مصلحة العامة .. و بكده سيدتي نكون قدمنا ليكي كل النصايح اللي تخليكي كوين في مملكتك .. يلا ورينا الدراما





و بكده عزيزتي الأنثي ده دليلك لعلاقة سامة قاتلة غير صحية و ممكن تؤدي للإنتحار أو الشيخوخة المبكرة .