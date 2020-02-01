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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
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ساحة رأي

الدراما كوين فينا وربنا هادينا 2

السبت 01/فبراير/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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بسم  الله توكلنا  علي الله ..اليكي وحدك سيدتي المتوحشة  المبتدئة  الصغيرة  ..

 طرق سهلة لتكوني ملكة ! لأ و مش أي ملكة ! درااااااما كوييييين !



1 - فتشي في موبايل جوزك - صاحبك 

حتلاقي حتلاقي .. أكيد فيه حاجة حتخلق خناقة سبايسي كده حتي لو صباح الخير من واحدة وهي بتاع ايه تقوله صباح الخير إن شاء الله ! بتحكها ! واضحة يعني .. يالله يا حبيبتي خناقة ..لا داعي للشكر  ربنا  يقدرنا علي فعل الخير ..

2 - الغيرة ..و آه من الغيرة بصي قوليله الواد بودي حاطط عينه عليكي آه و الاستاذ عبد المتجلي .. حتي لو متجوز ! بصباص و بيقولك كلام حلو .. خليييييه يغيير .. توابل يا ماما تواااااااابل 

3- كل 5 دقايق كلميه .. اعرفي هو فين و بيعمل ايه و مع مين ! آه مفيش حاجة مضمونة افرضي البت المسهوكة اللي معاه في الشغل  لفت عليه ..تبقي إنتي نايمة هنا  علي ودانك ؟ كلمييييييييه يا امي كلميه !!!


4 - بقولك ايه في نفس ذات الوقت متخليهوش يشوف صحابه ! ولا امه ولا ابوه ولا حتي اخوه ولو قدرتي تمنعيه يشوف الشارع يبقي افضل ! انتي وبس ! إنتي كفاية و تملي عليه دنيته ! املي املي 

5 - و إنتي معاه بقي .. اكرفيه و خليكي مركزة في التليفون كنوع من التقل ! ماهو إنتي لازم تبقي تقيلة برضة .. امال ايه لازم نوازن ! 

6 - اطلبي كتير ! مش هو راجل ؟ لازم يحس برجولته ! كل متطلبي منه كل مايحس انه راجل عليكي ! آه اسأليني أنا مدوباهم! يالله علي بركة الله شوفي كل اللي نفسك فيه اعتبريه بابا نويل  ..

7 - احتاااااااااجيه!!! حسسيه أنك محتجاه في كل حاجة ! اعتمدي عليه في كل حاجة ! آه كأنه بابا نويل و ماما نويل .. حبيبي أنت واحشني ! حبيبي حاسه بزهق ..حبيبي حاسة بوحدة ..حبيبي حاسة بانتفاخ نوعي برضه...

8 - خليه مش علي بعضه..يقف علي عجين ميلخبطوش! قوليله شايف شهيرة بنت عمي ..جوزها جابلها خاتم الماظ! شايف صاحبتي منار صاحبها يعني اللي هو مش جوزها بيفسحها كل جمعة و بيوديها سينما 4D وريله الرجالة بتعمل ايييييييه عشان ميشوفش نفسه عليكي يا ماما ! خليكي سمارت

9 - النم بقي ..ماوصكيش! احكييييييله أي حاجة و كل حاجة ! ماهو عشان برضه تبقي مسلية و كووين قد الدنيا احكيله ازاي الست قتلت جوزها و قطعته في اكياس سودة .. لا قديمة الحادثه دي احكيله صاحبتك إزاي انتقمت من خطيبها اللي خانها و جرسته علي صفحات  السوشيال ميديا و  منها يتعظ ومنها تكوني مسلية يا قمر إنتي !

10 - حاولي تغيريه ..يعني لو بيشرب سجاير لازم يبطلها ! لو عصبي يهدي ! لو بيحب الأسود يلبس ابيض ! لو بيحب الكوسة ياكل بامية..و دي خطوة مهمة جدا ! طبعا إنتي عارفه انها مهمة عشان بتساعده يشوف حاجات جديدة في الحياة و عشان هو مش عارف مصلحته فين ! 

11 - آخر و أهم نصيحة النصيحة الذهبية : الزن ..زني يا حبيبتي ! الزن مهم عشان هو بينسي ! فقعدي ززززززني لحد مايعمل الحاجة و ده برضه عشان مصلحته ..احنا في الأول و الأخر مبيهمناش أي ألقاب احنا بنعمل علي مصلحة العامة .. و بكده سيدتي نكون قدمنا ليكي كل النصايح اللي تخليكي كوين في مملكتك .. يلا ورينا الدراما 

و بكده  عزيزتي  الأنثي  ده دليلك  لعلاقة  سامة قاتلة  غير صحية  و ممكن  تؤدي  للإنتحار  أو  الشيخوخة  المبكرة .
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