هل تغيير البامبرز يبطل الوضوء .. أزهري يجيب

هل لمس الزوجة ينقض الوضوء





قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا في حكم لمس الزوجة من حيث نقض الوضوء من عدمه، مشيرًا إلى أن الآراء للأحناف والمالكية والشافعية.





وأوضح «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ أن المذهب الحنفي يرى أن لمس المرأة الأجنبية بغير شهوة لا ينقض الوضوء، مفيدًا بأن المذهب الشافعي يرى أن لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء سواءًا كان بشهوة أو بغير شهوة.





وأضاف أن مذهب الإمام مالك يرى أن الرجل إذا نوى بلمس الزوجة اللمس بشهوة؛ فإن الوضوء ينتقض حتى ولو لم تحصل الشهوة؛ لأن النية انعقدت بهذا، وأنه (بحسب المذهب المالكي) إذا لم ينوِ الشهوة، ولمسها فحصلت الشهوة؛ ينتقض الوضوء أيضًا، أما إذا لم ينو الشهوة ولمسها ولم تحصل الشهوة؛ لم ينتقض الوضوء.





وحسم الدكتور علي فخر، الخلاف بالقول إن الزوج ينبغي عليه أن يتجنب لمس الزوجة وهو متوضئ حتى يخرج من الخلاف بين الفقهاء.





هل مصافحة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء





قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا في حكم نقض الوضوء بسبب مصافحة الأجنبية من عدمه، مشيرًا إلى أن فقهاء الشافعية يقولون بنقضه.





وأوضح«عبدالسميع» في فتوى له، ردًا على سؤال: هل مصافحة المرأة الأجنبية ينقض الوضوء ؟ أن فقهاء الأحناف يرون أن مصافحة المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، وأنهم يرون أن المراد بالملامسة المذكورة في الآية؛ اجتماع الرجل مع المرأة في العلاقة الزوجية.





وتابع أن للمسلم أن يأخذ برأي الأحناف وأن يقلدهم في هذا الحكم؛ لأن العلماء قالوا إن العامي لا مذهب له وأن مذهبه هو مذهب مفتيه.