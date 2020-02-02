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فيديو جراف

فيديوجراف.. القبض على إنجي خوري فى بيروت بعد نشر فيديوهات فاضحة

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:07 ص
فيديوجراف
تداول عدد من النشطاء على السوشيال ميديا، صورة من مقطع فيديو فاضح للممثلة السورية إنجي خوري، ضمن مقاطع الفيديو المصورة التي تم تسريبها لها خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت إنجي خوري، مؤخرا في بثٍ مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن علاقة الحب، التي جمعتها بالناشط اللبناني ربيع الزين، مشيرة إلى أن العلاقة استمرت لمدة 4 سنوات.


وأكدت مواقع إخبارية لبنانية، قيام شرطة الآداب في العاصمة بيروت بالقبض على الممثلة السورية إنجي خوري (نجوى خليق الله)، بعدما دخلت إلى حدود الدولة خلسة، وكسرت الحكم الصادر بحقها بإلغاء إقامتها بالأراضي اللبنانية، على هامش انتشار فيديوهاتها الفاضحة. 

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ولمزيد من التفاصيل حول السورية إنجي خوري تابعوا الفيديوجراف التالى:



 

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