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فيديو جراف

فيديو جراف| معجزة.. الصين تجهز مستشفى فى 48 ساعة

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فيديوجراف

حطمت الصين جميع قوانين البناء، وتمكنت من إنشاء مستشفى لـ علاج فيروس كورونا الجديد، في غضون 10 أيام فقط، وافتتحت الدولة المشفى  لاستقبال المصابين بالفيروس القاتل. 

ساهم في إنهاء هذا الإنجاز أكثر من 500 شخص وعشرات من المركبات الثقيلة، واستطاعوا العمال تحويل مبنى فارغ إلى مرفق صحي للطوارئ يضم ألف سرير فى الوقت المحدد لهم، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وفي سياق متصل، أعلنت الصين تسجيل 132 حالة وفاة و 5974 إصابة مصابين بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا.


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ولمزيد من التفاصيل حول عدد المصابين بـ فيرس كورونا تابعوا الفيديوجراف التالى.

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