فيديوجراف | تفاصيل الاعتداء على طفلة دار أيتام العاشر من رمضان

تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى للاعتداء على طفلة داخل إحدى دور أيتام "نهر الحياة" بالعاشر من رمضان.

تم التوجّه ببلاغ للنائب العام لسرعة ضبط وإحضار المتهمة، وتدخلت وزارة التضامن وتحركت بشكل سريع.

النيابة الإدارية أمرت بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات بالتفتيش المالي والإداري على الدار وصدر قرار بالضبط والإحضار من النيابة العامة.

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