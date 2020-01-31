فيديوجراف| مشروعات أبو العينين قبلة زعماء العالم

شهدت مشروعات رجل الأعمال محمد أبوالعينين، اهتمامًا من قبل قادة العالم على مدار السنوات؛ لتصبح مزارًا لهم، يتفقدونها؛ للوقوف على آخر التطورات التي تشهدها الصناعة بداخلها، ونموذجًا يُحتذى به للأجيال الجديدة من الشباب.





وكان من ضمن هذه الزيارات، التي توجه خلالها، الراحل، العقيد معمر القذافي، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والتي كانت لمجمع كليوباترا عام 1996، وأيضُا رئيس نيجيريا السابق أولوسيجون أوباسانجو إلى المجمع ذاته.





وخلال الـ"فيديو جراف" التالي نتعرف على المزيد من الزيارات الهامة لقادة العالم، لمصانع رجل الصناعة محمد أبو العينين.