فيديوجراف.. تفاصيل زواج بدور البراهيم بمهر مليون ريال

تصدرت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم مؤشر البحث جوجل فى السعودية فور إعلانها خبر آثار جدلا واسعا عبر وسائل السوشيال ميديا.





أعلنت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم عقد قرانها على شخص مقابل مهر مرتفع، ونشرت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى وهو تتحدث عن مهرها الباهظ.

أخفت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم أسم زوجها ولم يتضح إذا كان من داخل المملكة العربية

السعودية أو خارج المملكة العربية السعودية.





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