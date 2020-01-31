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فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل زواج بدور البراهيم بمهر مليون ريال

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:28 م
بدور البراهيم
بدور البراهيم
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فيديوجراف

تصدرت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم مؤشر البحث جوجل فى السعودية فور إعلانها خبر آثار جدلا واسعا عبر وسائل السوشيال ميديا.


أعلنت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم عقد قرانها على شخص مقابل مهر مرتفع، ونشرت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى وهو تتحدث عن مهرها الباهظ.

أخفت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم أسم زوجها ولم يتضح إذا كان من داخل المملكة العربية
السعودية أو خارج المملكة العربية السعودية.


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ولمزيد من التفاصيل حول  الـ فاشونيستا السعودية بدور البراهيم تابعوا الفيديوجراف التالى.

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