سموحة يتألق في أولى بطولات الأيروبيك

حصد فريق سموحة لجمباز الأيروبيك نتائج متميزة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية الأولى والمقامة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

مرحلة الدرجة الأولى:

حصدت النجمة مى احمد سعد المركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الفردي انسات وحصدت النجمة تقى محمد سليم المركز الثاني والميدالية الفضية وحصلت النجمة مرام على البيلي المركز الرابع والنجمة يمنى محمد عبادى المركز الخامس والنجمة لوجينا احمد ابراهيم المركز السابع.





كما حصد النجم خالد هشام عمر المركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الفردي رجال والنجم عمر أشرف عبد العال المركز الثالث والميدالية البرونزية والنجم سيف الدين أحمد بدوى على المركز الرابع والنجم يوسف خالد على المركز الخامس.





وحصد النجم خالد هشام عمر والنجمة مى احمد سعد المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات الزوجى بينما حصد النجم عمر أشرف عبد العال والنجمة تقى محمد سليم على المركز الثاني والميدالية الفضية.





مرحلة الدرجة الثانية:

حصدت النجمة شيرين محمد طارق المركز الثاني والميدالية الفضية وحصلت النجمة هنا أشرف عبد العال المركز الرابع وحصلت النجمة جنى محمد السيد المركز السادس والنجمة هنا احمد فتحى المركز السابع والنجمة جودى علاء ابراهيم المركز الثامن.





وحصد النجم يوسف أحمد قبطان المركز الرابع فى بطولة الفردي رجال.





وحصدت النجمات فجر احمد محمد وجنى محمد السيد وجودى علاء ابراهيم وهنا احمد فتحى وشيرين محمد طارق خماسى مرحلة الدرجة الثانية المركز الأول والميدالية الذهبية.





وحصدت النجمات جومانه احمد السيد وهنا الرحمن اسلام ونوران عبد المنعم وجنى وسام احمد وجنى احمد جابر المركز الثالث والميدالية البرونزية.





وحصد ثلاثى مرحلة الدرجة الثانية جنى محمد السيد وجودى علاء ابراهيم وهنا احمد فتحى المركز الأول والميدالية الذهبية.





ويضم الجهاز الفني للدرجتين الأولى والثانية د. ريم الدسوقي مدير فنيا والمدربين أحمد حمزه ومحمد صلاح الدين وروان طارق وروان أحمد ولبنى نعيم مدربين ومحى الدين زاهر ورشا عبد التواب إداريين.





مرحلة 8 سنوات:

شارك نادي سموحة بعدد 30 لاعبة فى البطولة فزن جميعهن بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات الخماسي والثلاثى مرحلة تحت 8 سنوات وضم سجل النجمات:





ندى على فاروق ولارا اسامه عبد الرؤوف وتيا يحيى احمد وتاليه احمد مصطفى وكنزى خالد خميس وايسل خالد صفوت ونور احمد عبد الرحمن ورقية أحمد أشرف ونورين محمد صبحى وفريده سعيد محمد وندى احمد ابراهيم ومالك محمد فهد وصوفيا احمد محمد وزينه احمد شريف وسما تامر صلاح ومايا امير احمد ابو المجد وليلى حاتم حسن وندى أحمد محمد ولينا يحيى محمد وصبا محمد ابراهيم وحلا ياسر خميس ونادين علاء الدين ومريم مصطفى محمد وتالين احمد ابراهيم ورحمه طارق سعد ولارا محمد مصطفى ودرة احمد سمير.





يضم الجهاز الفنى للمرحلة د.ريم الدسوقي مديرا فنيا ومعها محمود البطش وسندس سمير وفاطمة اسامه ومحمد عيسى ودنيا سيد ومحمد خالد محمد وهبة عبد الغنى وبسنت عبد الرحمن زياد حسن ويارا صديق مدربين ومحى الدين زاهر ورشا عبد التواب إداريين.