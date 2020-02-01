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رياضة

أهلي 2003 يفوز على الاتحاد السكندري 4/2 في بطولة الجمهورية

السبت 01/فبراير/2020 - 05:33 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٣، في الفوز على مضيفه الاتحاد السكندري، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ٢٠ من بطولة الجمهورية.

جاءت رباعية الأهلي عن طريق أحمد داوود ومحمود حمدي وإسلام عبدالله وميدو نبيل، ليعود الأهلي بانتصار ثمين من الإسكندرية، يعزز به موقفه في جدول ترتيب البطولة.

بهذا الفوز رفع فريق ٢٠٠٣ بالأهلي رصيده إلى ٣٣ نقطة، جمعها من الفوز في ٩ مباريات، والتعادل في ست مباريات، و ثلاث خسائر، مسجلًا ٣٣ هدفًا مقابل ١٩ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًّا، وشريف عبدالفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وطه محمد عبدالرحيم مخطط الأحمال، وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.‎

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