AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول كرة خطيرة .. مدافع ساوثهامبتون يصد تسديدة قوية لـ محمد صلاح

السبت 01/فبراير/2020 - 05:30 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أهدر  محمد صلاح فرصة خطيرة لصالح فريقه ليفربول أمام ضيفه ساوثهامبتون، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وحملت الدقيقة 18، أول فرصة حقيقة لصالح ليفربول بعدما وصلت إلى محمد صلاح خارج منطقة الجزاء، ليسددها الفرعون قوية من داخل منطقة جزاء ساوثامبتون أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية.

واعتمد ليفربول منذ انطلاق صافرة البداية على الضغط المعتاد، لكنه وجد دفاعا متقدما من قبل الضيوف للحد من خطورة الريدز.

ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 68% لصالح ليفربول في الـ15 دقيقة الأولى، مقابل 32% لصالح ساوثهامبتون.

ودخل ليفربول المباراة وهو متصدر جدول الترتيب، برصيد 70 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل مباراة وحيدة ضد مانشستر يونايتد، ولم يتلق أي هزيمة، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البريميرليج هذا الموسم حتى الآن.

في المقابل، يتواجد فريق ساوثهامبتون في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، من 9 انتصارات، و4 تعادلات، فيما تلقى 11 هزيمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول ضد مان يونايتد .. محمد صلاح يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بطريقة غريبة

ليفربول يغرد وحيدا في قمة الدوري الإنجليزي.. الريدز يضرب اليونايتد بثنائية نظيفة

تألق صلاح وكسر العقدة.. شاهد ملخص مباراة ليفربول ومانشيستر يونايتد

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد

ليفربول يفلت من كمين ولفرهامبتون بثنائية خارج أرضه بالدوري الإنجليزي.. فيديو

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو

ترشيحاتنا

الثلج وصل التجمع.. حمدى المرغنى عن حالة الطقس: حسبي الله.. فيديو

بـ التريكو الفوشيا.. روبى بإطلالة شتوية تبهر متابعيها

أزمة جديدة.. نانسي عجرم متهمة بسرقة شخص آخر

تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة

من علامات يوم القيامة.. آفة منتشرة بين الناس حذر منها الرسول

بسبب وزنها تخلى زوجها عنها.. خسرت 50 كيلو وأصبحت من مشاهير إنستجرام

AdvertisementS

الهزيمة لا تعني الوداع.. 3 فرص أمام الأهلي لانتزاع بطاقة التأهل الأفريقية من قلب السودان

تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة

طبيب الأهلي يكشف حقيقة تجدد آلام محمد الشناوي قبل مباراة الهلال

تعرف على نتائج دوري ابطال افريقيا حتى الان ..6 فرق تأهلت

فى غياب 10 لاعبين .. الزمالك يكتفي بالتعادل السلبي أمام أول أغسطس خارج الديار

كلوب يحسم موقف محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

مازيمبي يفوز والزمالك يتعادل.. اِعرف ترتيب المجموعة بدوري ابطال افريقيا

الزمالك ضد أول أغسطس.. خاتم بامبو يعطل انطلاق الشوط الثاني

تهديدات بالقتل.. مرتضى منصور يكشف المستور فى أزمة مباراة السوبر الأفريقى بـ قطر.. تفاصيل

نشرة الرياضة.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تهديد لاعبى الزمالك بالقتل.. طلب جديد من الهلال لـ كاف والجماهير

خلفا لـ ميدو.. أمونيكي مدرباً لمصر للمقاصة حتى نهاية الموسم

نهاية مسيرة فاطمة سامورا فى الاتحاد الأفريقى.. وغدا الكاف يعلن القرار النهائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد الهبوط الأخير.. صور

ولي عهد دبي يرفع علمي السعودية والإمارات عقب تتويجه بكأس الملك سلمان للقدرة

30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور