أول كرة خطيرة .. مدافع ساوثهامبتون يصد تسديدة قوية لـ محمد صلاح

أهدر محمد صلاح فرصة خطيرة لصالح فريقه ليفربول أمام ضيفه ساوثهامبتون، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وحملت الدقيقة 18، أول فرصة حقيقة لصالح ليفربول بعدما وصلت إلى محمد صلاح خارج منطقة الجزاء، ليسددها الفرعون قوية من داخل منطقة جزاء ساوثامبتون أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية.

واعتمد ليفربول منذ انطلاق صافرة البداية على الضغط المعتاد، لكنه وجد دفاعا متقدما من قبل الضيوف للحد من خطورة الريدز.

ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 68% لصالح ليفربول في الـ15 دقيقة الأولى، مقابل 32% لصالح ساوثهامبتون.

ودخل ليفربول المباراة وهو متصدر جدول الترتيب، برصيد 70 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل مباراة وحيدة ضد مانشستر يونايتد، ولم يتلق أي هزيمة، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البريميرليج هذا الموسم حتى الآن.





في المقابل، يتواجد فريق ساوثهامبتون في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، من 9 انتصارات، و4 تعادلات، فيما تلقى 11 هزيمة.