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مرأة

مجموعة زيوت تغنيك عن شراء واقي الشمس

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:03 ص
بدائل واقى الشمس
بدائل واقى الشمس
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حياة عبد العزيز
تعانى العديد من الأمهات مع أطفالها بسبب درجة حرارة الشمس العالية، والبعض منهن لا يستطعن شراء واقى الشمس بصورة مستمرة نظرًا لغلو سعره.

ووفقًا لموقع "webmd" إليكى أهم البدائل لواقى الشمس الذى يحافظ على بشرة طفلك.

- زيت جوز الهند
يعد من أفضل الزيوت على الإطلاق فملمسه خفيف جدًا، ونقاط قليلة منه تغطي بشرة طفلكِ بطبقة واقية ضد أشعة الشمس وتمنحه حماية لعدة ساعات، ويساعد أيضًا على تهدئة الاحمرار والتهاب البشرة ويمنع التهابات الحفاضات ويعالجها، ويستخدم لشعر طفلكِ أيضًا قبل التعرض للشمس وماء البحر، لحمايته من الجفاف والتلف.

- زيت الزيتون
 يعمل زيت الزيتون على حماية طفلكِ من الجفاف وحروق الشمس، يستخدم كواقي من أشعة الشمس الضارة على الشاطئ، ويستخدم أيضًا بديلًا لكريم الحفاضات، يحمي بشرة طفلكِ ويرطبها بشكل ملحوظ، ويعد آمنًا تمامًا ولا يسبب أي حساسية للأطفال. 

- زيت الجزر
يحتوي زيت الجزر على أعلى معامل حماية من أشعة الشمس الضارة يصل إلى 40%، من أفضل الزيوت الطبيعية المضادة للأكسدة، يستخدم كصن بلوك مثالي للحماية من أشعة الشمس القوية وحروق البشرة

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زيت جنين القمح
يعد  من أفضل الزيوت كواقي طبيعي من أشعة الشمس، زيت خفيف مضاد للأكسدة ليس دهنيًا ويمتصه الجلد سريعًا ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين "هـ"، الذي يفيد في ترطيب البشرة وحمايتها من التلف.  
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