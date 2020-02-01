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أخبار العالم

عائد من ووهان.. تسجيل ثامن إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

السبت 01/فبراير/2020 - 08:42 م
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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أحمد محرم
ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن السلطات الصحية الأمريكية سجلت ثامن إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة،  لرجل في العقد الثالث من عمره يعيش في مدينة بوسطن بولاية ماساشوستس الأمريكية، وعاد مؤخرًا من مدينة ووهان الصينية التي بدأ انتشار الوباء منها.

وطلب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج من الاتحاد الأوروبي توفير الإمدادات الطبية للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا في الصين إلى 259 حالة.



وذكر بيان أن لى تحدث إلى رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين على الهاتف وكشف أنه يأمل في شراء اللوازم الطبية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "من خلال القنوات التجارية".

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا في الصين إلى 259 ، حيث أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى عن قيود حدود جديدة على الأجانب الذين كانوا في الصين.
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