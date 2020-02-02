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مرأة

قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:08 ص
معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب
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رضوى حسام - عدسة : ألاء حسن
شاركت المرأة المصرية هذا العام فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الحادية والخمسين بالعديد من الطرق، فهناك من شاركت بكتابتها من المطبوعات، ومن شاركت بالأعمال اليدوية وغيرهن شارك بالإشراف على العديد من المشاركات لذوي الاحتياجات الخاصة.


أما عن ما ميز المعرض لهذا العام، هو مشاركة المرأة المصرية بالزيارة، حيث كان من الواضح لجميع زوار معرض الكتاب بأنه هناك تردد كبير للمرأة هذا العام علىالمعرض، وهنا شاركت المرأة بأعظم طريقة وهي بأن تكون الأم التي ترشد أطفالها لزيارة معرض الكتاب، وتحسهم على القراءة والمشاركة في العديد من الأنشطة .


رصدت عدسة موقع صدى البلد أبرز المشاركات للمرأة والطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال هذه الصور ...
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
قبل موعد انتهائه .. 30 صورة تظهر مشاركة متميزة للمرأة والطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب
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