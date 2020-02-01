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أخبار العالم

أول تعليق أمريكي على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية

السبت 01/فبراير/2020 - 09:55 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي
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أحمد محرم
أكدت السفارة الأمريكية لدى بغداد، على أن الظروف الراهنة في العراق تتطلب وجود حكومة مستقلة ونزيهة، وضرورة بذل الجهود لضمان تحقيق الهدف من ترشيح علاوي لمنصب رئيس الوزراء الجديد.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قالت السفارة في بيان عنها: "تتطلب الظروف الراهنة في العراق والمنطقة وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي، وترشيح محمد توفيق علاوي رئيسا جديدا للوزراء يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقية لضمان تحقيق الوصول إلى الهدف، وهو الحكومة المستقلة والنزيهة".



وأضافت، أن "الولايات المتحدة تعتبر أن أمن العراق أمرا حيويا وستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر وذي سيادة".

وأعلن محمد توفيق علاوي اليوم السبت، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، داعيا المتظاهرين إلى الاستمرار بالتظاهرات، مؤكدا أنه "لن يستحق منصبه"، في حال لم يحقق مطالبهم.

تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والحزبية، ومحاسبة قتلة المتظاهرين والمسئولين عن العنف ضد المحتجين وقوات الأمن.

ودعا علاوي المتظاهرين، في كلمة متلفزة، إلى مواصلة حراكهم السلمي حتى تحقيق مطالبهم.

كما تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف بحماية العملية الانتخابية والوقوف في وجه أي تدخل خارجي في الشئون العراقية.

ووعد علاوي كذلك بالعمل الجاد على مكافحة الفساد المتفشي في البلاد، وبتحقيق الأمن وحصر السلاح بيد الدولة وحماية المتظاهرين.
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