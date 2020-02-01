الاهلي ضد الهلال | قفشة يفتتح التهديف للاحمر فى شباك ابناء السودان

أحرز النادي الاهلي هدفه الاول والتقدم فى شباك الهلال السوداني ، من عمر الشوط الثاني ، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا علي ملعب الجوهرة الزرقاء فى ختام دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا .





وجاء هدف الاهلي فى الدقيقة 47 عن طريق قفشه من تسديدة متقنة بعد تمريرة رائعه حسين الشحات لتصل منطقة الجزاء .





بدأ الاهلي بالضغط المتواصل لإدراك هدف مبكر لإرباك فريق الهلال السوداني .





واعتمد لاعبو الهلال السوداني علي الكرات الطويلة بعدما اغلق النادي الاهلي جميع المساحات امامهم وخاصه الاطراف الذين يتميزون بها .





وحصل صامويل ميرغني لاعب الهلال على بطاقة صفراء بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المواجهة، قبل أن يتدخل أيمن أشرف على الحارس جمال سالم في كرة عرضية، ليحصل هو الآخر على بطاقة في الدقيقة الخامسة.

وجاءت فرصة للأهلي بعد تمريرة رائعه لتصل لـ مروان محسن داخل منطقة الجزاء وسددها قوية أعلى مرمى الهلال لتضيع كرة كادت ان تكون خطيرة على مرمى الهلال.

وأشهر حكم المباراة بطاقه صفراء لـ أليو ديانج بعد تدخل عنيف علي لاعب الهلال السوداني .

وفي الدقيقة 30 حصل أيمن أشرف علي ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسري بعد تدخل قوي من مدافع الهلال ناصر الدين عمر والحكم يشهر بطاقة صفراء له .



ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، أمام النجم الساحلي التونسي بتسع نقاط، متساويًا مع الهلال، ثم بلاتينيوم بطل زيمباوي بنقطة واحدة.



