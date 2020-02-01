عمرو أديب: العرب لم يتخلوا عن دعم القضية الفلسطينية..فيديو

نفى الإعلامى عمرو أديب، مايتردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن تخاذل العرب بشان القضية الفلسطينية.





وتابع أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،:"الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن رد خلال الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب على ما يتردد عن تخلى الدول العربية عن الوقوف بجانب فلسطين بعد طرح خطة السلام الأمريكية.





وأردف أديب متسائلا:"أين التخاذل العربي الذى تتحدثون عنه؟، معقبا:"الجميع كان مساند اليوم للقضية الفلسطينة".





وإعتبر الإعلامى عمرو أديب، أن ماحدث من إعلان خطة السلام الأمريكية يعد فى صالح القضية الفلسطينية لانه أعادها للنقاش مرة أخرى بعد أن كادت تموت، معقبا:"القضية كانت فى الفريزر".









وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن كل العبارات التي قيلت في الاجتماع اليوم كانت مساندة لفلسطين، معتبرا أن صفقة القرن كانت مفيدة حيث أنها وضعت القضية الفلسطينية في الصدارة مرة أخرى، معقبا: "القضية كانت الفريزر بقالها سنتين



