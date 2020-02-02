الإرهاب فقد 80% من قوته.. مختار نوح: الإرهابي عشماوي يحاكم في 54 قضية

قال المفكر السياسي مختار نوح، إن عدد الجرائم التي يحاكم فيها الإرهابى هشام عشماوي في قضية أنصار بيت المقدس 54 قضية قتل عمد وعدد القضايا التي لم يحاكم فيها حتى الآن 12 قضية أخرى.





وأضاف مختار نوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي": "يتم محاكمة عشماوي في قضايا قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد".





وتابع مختار نوح:" الإرهابي هشام عشماوي مريض نفسي يحب الزعامة ولم يجد وضعه في التنظيمات الإرهابية، وتناسى أن الجيش المصري كان يقوم بالتحري للقبض عليه".





واستطرد مختار نوح: "هناك العديد من مراكز نشر الشائعات توقفت بسبب ضعف التمويل وانخفضت معدلات التمويل للعناصر الإرهابية بنسبة 60%".





وأردف مختار نوح:" الإرهاب فقد 80% من قوته بسبب تضييق الخناق على مصادر التمويل والضربات الاستباقية التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة ضد العناصر الإرهابية".



