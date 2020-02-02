نجم الأهلي: كارتيرون أفضل من لاسارتي .. وفايلر مدرب عالي

كشف صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي سموحة، عن سبب رحيله عن صفوف المارد الأحمر.





وقال صلاح محسن خلال لقاء خاص في برنامج "نمبر وان" على فضائية "النهار": "أنا من طلبت الرحيل عن صفوف النادي الأهلي من أجل إثبات جدارتي، وكان لا بد من رحيله إلى فريق أشارك في مبارياته من أجل انضمامي لصفوف في المنتخب الأولمبي.









وعن استبعاده من تشكيل الأهلي: "مشكلتي مع لاسارتي المدير الفني السابق ، غير مفهومة ، وشاركت حين تولي قيادة كارتيرون للفريق ، ولعبت مع فايلر المدرب الحالي ، و كارتيرون أفضل من لاسارتي".





وتابع: " كارتيرون نجح في الوصول لنهائي بطولة إفريقيا رغم قلة الإمكانيات، وفايلر مدرب عالي وأتمنى له التوفيق"