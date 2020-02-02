AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الأهلي: كارتيرون أفضل من لاسارتي .. وفايلر مدرب عالي

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:32 ص
فايلر وكارتيرون ولاسارتي
فايلر وكارتيرون ولاسارتي
Advertisements
ريهام بكير
كشف صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي سموحة، عن سبب رحيله عن صفوف المارد الأحمر.

وقال صلاح محسن خلال لقاء خاص في برنامج "نمبر وان" على فضائية "النهار": "أنا من طلبت الرحيل عن صفوف النادي الأهلي من أجل إثبات جدارتي، وكان لا بد من رحيله إلى فريق أشارك في مبارياته من أجل انضمامي لصفوف في المنتخب الأولمبي.


وعن استبعاده من تشكيل الأهلي: "مشكلتي مع لاسارتي المدير الفني السابق ، غير مفهومة ، وشاركت حين تولي قيادة  كارتيرون للفريق ، ولعبت مع فايلر المدرب الحالي ، و كارتيرون أفضل من لاسارتي".

وتابع: " كارتيرون نجح في الوصول لنهائي بطولة إفريقيا رغم قلة الإمكانيات، وفايلر مدرب عالي وأتمنى له التوفيق"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طه إسماعيل: كارتيرون كان ضحية مخطط الأحمال في الأهلي

أزارو: «رفضت فرنسا من أجل الأهلي.. ومدرب المغرب استبعدني لهذا السبب»

صلاح محسن: طلبت من فايلر الرحيل.. وقيمة انتقالي كلام فارغ.. فيديو

ترشيحاتنا

فايلر: لن أتحدث عن كرة قدم في تلك الأجواء

بعد هدف الأهلي .. إيقاف مباراة الهلال السوداني بسبب الشماريخ وإلقاء الزجاجات

شاهد .. لحظة وصول لاعبي الأهلي إلى فندق الإقامة بالسودان

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. شهادات ادخار بفائدة ١٢ ٪

الاهلي ضد الهلال | الازرق يدرك التعادل فى الوقت القاتل

أخبار البرلمان | بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. شهادات ادخار 10 سنوات.. ووزير الاتصالات يكشف كيفية التعامل مع هاكرز وزارة الصحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كويتي يعتدي على فتاة قاصر وقرار غريب من المحكمة

مفيش رعاية.. أم مصرية ملقاة 8 أيام بين الحياة والموت في قسم الطوارئ

هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور