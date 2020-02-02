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رياضة

شاهد .. لحظة وصول لاعبي الأهلي إلى فندق الإقامة بالسودان

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أذاعت قناة الأهلي لقطات حصرية لبعثة الفريق الأول لكرة  القدم اثناء وصوله فندق الإقامة بالسودان، عقب مغادرة استاد الجوهرة الزرقاء وانتهاء أزمة احتجازهم في الملعب لحين إخلاء المدرجات من الجماهير.

وكان الأهلي قد تعادل مع الهلال السوداني 1-1 ، ليتأهل إلى ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا كثاني مجموعته برصيد 11 نقطة.

وشهد ملعب المباراة الاقتحام من بعض الجماهير، لكن سريعا ما سيطرت القوات الأمنية السودانية على الموقف، واحتجزت اللاعبين عقب المباراة لحين إخلاء الملعب لتأمينهم حتى وصولهم إلى الفندق ثم التوجه إلى مطار الخرطوم.
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