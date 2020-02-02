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فن

بـ فستان أحمر.. نانسي عجرم تخطف أنظار متابعيها

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:00 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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محمد بدران

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


وظهرت نانسي خلال الصورة التي نشرتها عجرم وهي مبتسمة، وترتدي فستانًا باللون الأحمر، كانت التقطتها في كواليس تصوير برنامج "ذا فويس كيدز" الذي تؤدي فيه دور المدرّبة في لجنة التحكيم.


وتواصل الفنانة نانسي عجرم، المشاركة في فعاليات برنامج ذا فويس كيدز، وتستعد للظهور في البرنامج فور إنتهاء مرحلة الصوت والتي تم تسجيل حلقاتها بالفعل.


وتواصل نانسي تجاهل الهجوم على زوجها فادي الهاشم بعد خضوعه لأول جلسة محاكمة في قضية قتله للسوري محمد حسن الموسى، بنشر تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، حيث كتبت "تصبحون على الحب". 

بـ فستان أحمر.. نانسي عجرم تخطف أنظار متابعيها
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