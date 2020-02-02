بسبب خطة ترامب .. رئيسة المخابرات الأمريكية تلتقي سرا بمسئولين فلسطينيين

ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن رئيسة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، جينا هاسبل، أجرت زيارة سرية إلى مدينة رام الله عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط مباشرة.





وقالت إن هاسبل زارت رام الله في الضفة يوم الخميس، والتقت بمسؤولين فلسطينيين.





وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن هاسبل بُلغت خلال اللقاء بتهديدات السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والولايات المتحدة ردا على خطة ترامب.





وأوضحت الإذاعة أن هاسبل لم تجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بل اجتمعت مع ماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطينية، الذي أكد على استمرارية العلاقة بين قوات الأمن الفلسطينية ووكالة الاستخبارات المركزية وعدم تضررها.





وتابعت أنه عقب الاجتماع السري في رام الله، اجتمعت رئيسة وكالة الاستخبارات الأمريكية بمسؤولين إسرائيليين.





فيما لم تحول الإدارة الأمريكية بعد 180 مليون دولار من المساعدات التي وافق عليها الكونجرس لنقلها إلى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.



