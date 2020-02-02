شاهد.. أمير كرارة وبيتر ميمي من كواليس مسلسل الاختيار

نشر المخرج بيتر ميمي صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من كواليس مسلسل الاختيار.





وعلق بيتر ميمي على الصورة قائلا: "وحش_سينا #منسى".





مسلسل «الاختيار» للنجم أمير كرارة ، ينتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2020، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.





يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.



