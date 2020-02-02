زيدان يكسر رقم مورينيو مع ريال مدريد

حقق الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، رقمًا مميزًا، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني "لا ليجا".





وفاز ريال مدريد على جاره اللدود أتلتيكو، بهدف دون رد، أحرزه كريم بنزيما، بالمباراة التي جمعتهما أمس، ليحافظ على صدارة الليجا برصيد 49 نقطة.