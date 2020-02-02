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رياضة

زيدان يكسر رقم مورينيو مع ريال مدريد

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:54 ص
زيدان
زيدان
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إسراء أشرف
حقق الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، رقمًا مميزًا، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وفاز ريال مدريد على جاره اللدود أتلتيكو، بهدف دون رد، أحرزه كريم بنزيما، بالمباراة التي جمعتهما أمس، ليحافظ على صدارة الليجا برصيد 49 نقطة.

وقال الموقع الرسمي لريال مدريد: "زيدان حقق ضد أتلتيكو مدريد فوزه رقم (129) كمدرب لريال مدريد، وأصبح ثالث مدرب بأكبر عدد من الانتصارات في تاريخ النادي، متجاوزًا رصيد البرتغالي جوزيه مورينيو (128) ولا يتقدمه في هذا التصنيف الآن سوى ديل بوسكي (133) ومييل مونيوث (357).

وقاد زيدان ريال مدريد للمرة الأولى في 9 يناير 2016 مع الفوز على ديبورتيفو (5-0) ومنذ ذلك الوقت، حقق سجل ألقاب استثنائي يضم دوري أبطال أوروبا (3 مرات)، كأس العالم للأندية (مرتين)، كأس السوبر الأوروبي (مرتين)، كأس السوبر الإسباني (مرتين) والليجا (مرة واحدة).

وبشكل إجمالي، قاد زيدان 192 مباراة رسمية محققًا الفوز في 67,1 في المئة منها، إلى جانب ذلك يمتلك الفريق بقيادته متوسط 2,4 أهدفًا في المباراة الواحدة.
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