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ديني

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:17 ص
هل يشعر الميت بزيارة
هل يشعر الميت بزيارة أقاربه.
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محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" هل يشعر الميت بزيارة أقاربه".

وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية، أنه لا ينبغي للعبد أن ينقطع عن زيارة المقابر، والدعاء لأقاربه والمسلمين، مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «كنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، أَلا فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ». 

وأوضح أن العبد إذا ما زار القبور تذكر أن هذه أخر رحلة الإنسان التي يبدأ بعدها بلقاء الله سبحانه وتعالى، ويجب ألا ينقطع عن زيارة أبيه وأمه، والدعاء لموتى المسلمين وأقاربه.

وعن شعور المتوفى بمن يزوره، تابع: «روى أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، إذا لا ينبغي أن ينقطع أحد عن زيارة المقابر والأقارب، ويعلم أنهم يحسون به فيسلم عليه ويردون السلام كما بين الرسول الحبيب».

هل زيارة القبور للمرأة كل أسبوع حرام ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح قائلًا: إن الأصل فى الزيارة للمقابر أنها مشروعة ومستحبة وجائزة، ولكن لابد لها من ضوابط شرعية وهى خروج المرأة من منزلها وزينتها كذلك الضوابط الخاصة فى الزيارة ذاتها وهى عدم الدعاء بالسخط، عدم شق الجيب، وعدم لطم الخد، كل ما من شأنه أن يخرج الإنسان الى حد التسخط أو عدم الرضا عن قضاء الله تعالى، فإذا انتفت هذه المحظورات وزارت المرأة القبر وكانت هذه الضوابط بسكينة ووقار حتى لو بكت فإن البكاء رحمة.

وأشار إلى أن الغرض من زيارة المقابر هو انها تذكرة للحى وموعظة له، البعد الثاني هو نفع الميت لما يعود عليه بالخير كقراءة القرآن ووهب الثواب له.

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر، ولكن بشرط الالتزام بالآداب الشرعية.

وأضاف « ممدوح فى إجابته عن سؤال: « هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟»، أنه إذا كانت المرأة مستترة محجبة و آمنة على نفسها ومالها وعرضها وملتزمة بالصبر والسكينة ولا تفعل أفعال الجاهلية يباح لها زيارة القبور والموتي.

وأوضح أمين الفتوى أن المقابر ليست بمسجد ؛ لذا يجوز للمرأة الحائض أن تذهب لزيارة القبور، و لكن تمتنع من قراءة القرآن وهى حائض.
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