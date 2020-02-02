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حوادث

القبض على سائق دهس فتاة خلال عبورها الطريق بمصر الجديدة

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:23 ص
كلبش
كلبش
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كتب محمد صبري
تمكن رجال المرور بالقاهرة من رفع آثار تصادم سيارة بفتاة، لقيت مصرعها أثناء عبورها للطريق بمنطقة مصر الجديدة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقلها إلى المستشفى.

وتم تحرير محضر والقبض على السائق المتسبب فى الحادث وجار عرضه على النيابة للتحقيق.

كاميرات المراقبة بمصر الجديدة قد رصدت وقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين وفاة فتاة أثر دهس سيارة لها أثناء عبورها الطريق.

فيما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة.
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