علي جمعة: الدنيا كلها 3 دقائق عند الله

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الوظيفة الأولى للنعمة هي حمد الله عليها والقضية الثانية أن لها مقتضي، نعمة المال من أجل معاونة غيرنا ونخرج الزكاة والصدقات والتبرعات.





وأوضح جمعة، خلال لقائه على فضائية " سي بي سي": أن الصدقة تدفع البلاء -واخراجك الأموال تتبرع بها تمنع شر ذي الشر أن يعتدي على الأموال العامة.





وتابع: لو كل مجتمع أخرج الزكاة لن يكون هناك جياع ، هذه النعم تكليف وتشريف، وأن تضع النعمة في مكانها، وانظر إلى ما هو دونك وليس من هو فوقك.



