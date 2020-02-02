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رياضة

انطلاق منافسات السباحة للطلاب للوافدين بجامعة قناة السويس

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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حبيبة معتز
انطلقت منافسات السباحه للطلاب للوافدين بجامعه قناة اسويس ضمن فعاليات  الملتقى الرياضي الأول للوافدين بالجامعات المصريه فى يومه الثاني. 

يأتي الملتقى  بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والاتحاد الرياضي للجامعات، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين، و الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف تنفيذى  الدكتور محمد عبد الهادى المنسق العام للطلاب الوافدين بالجامعة. 

شارك بمسابقة  ٥٠ متر ١٥ طالب و٥ طالبات والسباحه الحره ١٠٠ متر فقد شارك بها ١٥ طالب و٤ طالبات. 

وشهد المسابقه الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، و الدكتور احمد كمال مستشار النشاط الرياضي.
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