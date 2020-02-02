حجز محاكمة ربة منزل في اتهامها بإكراه مواطن للتوقيع على إيصالات أمانة

قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز محاكمة ربة منزل، في اتهامها بإكراه مواطن، بالتوقيع على إيصالات أمانة بالبساتين لجلسة 25 مارس.
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي، وأيمن عفيفي ومحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.
وأسندت النيابة للمتهمة وآخرين تهمة إكراه المجني عليه "ع. ف"، بالقوة والإكراه للتوقيع على إيصالات أمانة وعقد إيجار، بأن أشهروا في وجهه الأسلحة البيضاء وأحدثوا به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته، واستطاعوا بتلك الطريقة الحصول على توقيعاته.