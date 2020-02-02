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أخبار البلد

مصر للطيران تعقد ندوات توعوية للتعامل مع المسافرين لمواجهة كورونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:36 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي

حرصت شركة مصر للطيران، علي عقد عدد من الندوات التثقيفية للعاملين لتعريفهم بكيفية التعامل مع المسافرين وخاصة مع الرحلات القادمة من المدن الصينية تزامنا مع انتشار فيروس كورونا.


وأكدت الشركة أن هناك عدة أسباب للإصابة بالفيروس منها: الاختلاط المباشر مع الأشخاص المصابين بالفيروس، والرذاذ المتناثر من المريض أثناء العطس، وملامسة أدوات المريض المصاب والتعامل المباشر مع الحيوانات خاصة الإبل .


وكانت شركة مصر للطيران، نشرت عدة تعليمات للعاملين بوزارة الطيران المدني والشركات التابعة لها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا القاتل خاصة المتعاملين علي الرحلات والمسافرين القادمين من المدن الصينية.


وطالبت الشركة العاملين، بتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، وتناول كميات كبيرة من السوائل والأغذية الغنية بفيتامين سي، وتجنب التعامل مع الحيوانات وخصوصا الإبل أو الخفاش، والحرص علي التنظيف المستمر للأسطح والأرضيات، وتجنب زيارة المستشفيات للأطفال وكبار السن، وتجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابته.


وأكدت الشركة على ضرورة تجنب لمس العينين والفم والانف إلا بعد غسل اليدين، والحرص علي العطس والسعال في مناديل والتخلص منها في نفايات،  وارتداء الكمامة الطبية، وغسيل اليدين المتكرر بالماء والصابون .


يذكر أن شركة مصر للطيران، بدأت أمس السبت، تطبيق قرار تعليق رحلاتها الجوية الي المدن الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل والذي أودي بحياة العشرات، وإصابة الآلاف من المواطنين هناك.

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