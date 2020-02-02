محمد رمضان مش مغرور.. شاهد ما قاله أحمد السقا عن الأسطورة





نشر الفنان محمد رمضان فيديو على حسابه الشخصي غبر موقع “instgram”من خلال خاصية “story” للفنان أحمد السقا.





وقال أحمد السقا من خلال الفيديو: "محمد رمضان مش مغرور وهو راجل بيشتغل بأسلوب استراتيجي معين في شغله"، وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: "كلام جميل من فنان كبير".





ومن ناحية أخرى محمد رمضان يصور حاليا مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل.





ويشارك فى بطولته كل من نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، ومن إخراج محمد سامي.





يعد مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين رمضان والمخرج محمد سامى فى الدراما التليفزيونية، بعد أن قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016.



