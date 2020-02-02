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حوادث

محاكمة حمو بيكا في اتهامه بـ "سب" هاني شاكر 15 فبراير

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:27 م
محاكمة حمو بيكا في
محاكمة حمو بيكا في اتهامه بالاعتداء على هاني شاكر
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أحمد عبد العزيز
قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الأحد، إحالة محمد محمود مصطفى الشهير بـ"حمو بيكا" إلى محكمة جنح الدخيلة وتحديد جلسة 15 فبراير، لمحاكمته بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية.


وتقدم الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، ببلاغ إلى نيابة الدخيلة بالإسكندرية، طالب فيه بمحاكمة المطرب الشعبى حمو بيكا، بعد قيامه بمهاجمة الموسيقيين والتعدي علي الفنان هاني شاكر وتهديده.

ووجهت النيابة اتهامات لـ"بيكا"، باقتحام منشأة عامة "مقر نقابة المهن الموسيقية"، والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين"، والسب والقذف.

وفحصت النيابة، "السي ديهات" التي تم تفريغها من الكاميرات الكائنة في مكان الواقعة، وتم تسجيل تعدي المتهم على الموظفين.

كان حمو بيكا قد قام باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية وذلك اعتراضًا على عدم منحه تصريحا للغناء في حفل بـ محافظة دمياط.

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