بعد إرسال طائرة خاصة للصين.. أحمد موسى يقدم الشكر للقيادة السياسية

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر للقيادة السياسية، قائلا "كل الشكر لبلدى على ما فعلته اليوم لعودة المصريين المقيمين بـ ووهان بعد إرسال طائرة مجهزة طبيا لنقل مع الـ 300 مواطن".





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "مدينة ووهان موطن الأوبئة، وبها حظر تجوال؛ وحرصا على حياة أولادنا تم إرسال طائرة خاصة".





وأوضح أحمد موسى "الدولة واقفة على قدم وساق من أجل إرسال طائرة لإنقاذ المصريين كل الشكر للدولة وللرئيس عبدالفتاح السيسي".





وأشار أحمد موسى إلى أن الرئيس السيسي أمر بإرسال 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية إلى الصين على متن الطائرة الخاصة التى ذهبت لمدينة ووهان لعودة المصريين من هناك كهدية من الشعب إلى الشعب الصيني، فى لافتة طيبة.





وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء فى بيان صادر له اليوم، أنه انطلاقًا من حرص مصر على التضامن مع دولة الصين الصديقة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، فإن الطائرة المُخصصة لإعادة المصريين من مدينة ووهان الصينية، تحمل، بتكليف من الرئيس، على متنها نحو 10 أطنان من المُستلزمات الوقائية كهدية تضامن من الشعب المصري إلى الشعب الصيني الصديق.



